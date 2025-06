Renato Zero omaggia la musica internazionale con due nuovi brani

omaggio emozionante alla musica internazionale, un ponte tra passato e presente che celebra le grandi voci che hanno plasmato il nostro ascolto. Renato Zero, con la sua sensibilità unica, rende omaggio ai miti planetari attraverso due brani inediti, disponibili da venerdì 20 giugno su tutte le piattaforme digitali per l’etichetta Tattica. Queste canzoni si inseriscono in un percorso che unisce cuori e generazioni, ricordandoci il potere universale della musica.

