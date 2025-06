Renato Zero escono due inediti riletture di Elvis e Barry Ryan | E meno male che non siamo dèi e Un’avvincente scommessa

Renato Zero sorprende ancora con due inediti imperdibili nel suo progetto di cover internazionali. Eloise di Barry Ryan e Can’t Help Falling in Love di Elvis Presley si trasformano in emozionanti reinterpretazioni, arricchendo un percorso iniziato con grande successo. Con un totale di otto brani, questa nuova uscita promette di coinvolgere i fan e gli amanti della musica internazionale. Da venerdì 20 giugno, preparatevi a immergervi in un viaggio musicale unico e coinvolgente.

Renato Zero pubblica due nuovi inediti del suo progetto di cover internazionali: Eloise di Barry Ryan e Can’t Help Falling in Love di Elvis Presley diventano Un’avvincente scommessa ed E meno male che non siamo dèi. Renato Zero torna con due nuove uscite del suo progetto di cover di celebri brani internazionali, che arrivano così ad un totale di otto pezzi. Da venerdì 20 giugno saranno infatti disponibili in digitale Un’avvincente scommessa, reinterpretazione del celebre brano Eloise, e E meno male che non siamo dèi, rilettura intensa di Can’t Help Falling in Love. Due tributi unici che confermano l’approccio visionario e profondo dell’artista romano, capace come pochi di dare nuova linfa a canzoni iconiche del panorama mondiale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Renato Zero, escono due inediti, riletture di Elvis e Barry Ryan: E meno male che non siamo dèi e Un’avvincente scommessa

In questa notizia si parla di: renato - zero - inediti - elvis

A Grugliasco il concerto tributo a Renato Zero a favore de "L'isola che non c'è" - Sabato 17 maggio 2025, Grugliasco ospiterà il concerto tributo “RenatoRinoZero”, un evento benefico organizzato dall’associazione L’Isola che non c’è ODV.

Renato Zero, escono due inediti, riletture di Elvis e Barry Ryan: E meno male che non siamo dèi e Un'avvincente scommessa.

Renato Zero, escono due nuovi brani, tributo a Eloise e Presley - Renato Zero, da sempre interprete libero e visionario, la segue ancora una volta nel suo viaggio attraverso i ... Lo riporta msn.com

RENATO ZERO due nuovi brani tributo alla musica internazionale - “Un’avvincente scommessa”, interpretazione inedita di Eloise, il brano scritto da Paul Ryan e ... Come scrive newsic.it