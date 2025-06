Reijnders nuovo De Bruyne? Risposta a sorpresa sul nuovo giocatore del Napoli

Tijjani Reijnders, nuovo centrocampista del Manchester City, sorprende tutti con una risposta inaspettata sul trasferimento di Kevin De Bruyne al Napoli. Mentre il club azzurro ha conquistato un grande fiore all’occhiello del calcio mondiale, Reijnders non si tira indietro e commenta con entusiasmo questa mossa audace: "Il Napoli ha fatto un colpo incredibile, De Bruyne porta qualità e esperienza. Sono curioso di vedere come si completeranno le sfide in Italia e cosa riserverà il futuro."

Tijjani Reijnders, nuovo centrocampista del Manchester City, dĂ una risposta a sorpresa sul nuovo acquisto del Napoli De Bruyne. Il Napoli ha piazzato un vero e proprio colpo da 90 acquistando Kevin De Bruyne. Il club azzurro ha realizzato quello che inizialmente sembrava soltanto un sogno, portando in azzurro uno dei migliori giocatori del mondo. Il belga proprio nella giornata di ieri ha rilasciato le sue prime parole da giocatore azzurro, raccontando tutto il suo entusiasmo verso questa nuova sfida e il motivo della sua scelta. Reijnders: “Non sono il sostituto di De Bruyne”. Ha parlato nelle scorse ore anche colui che prenderĂ , di fatto, il suo posto nel Manchester City, club in cui De Bruyne ha militato per ben 10 anni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Reijnders “nuovo De Bruyne”? Risposta a sorpresa sul nuovo giocatore del Napoli

In questa notizia si parla di: bruyne - napoli - reijnders - risposta

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola - Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

Il Napoli si è regalato De Bruyne, ma a 33 anni il belga è ancora un fenomeno? ? Davide Chinellato Vai su Facebook

Manchester City ufficializza l’arrivo di Tijjani Reijnders: il quarto colpo estivo da 46 milioni; De Bruyne al Napoli, il City lo rimpiazza con Reijnders: le cifre dell'accordo; Calciomercato live, news oggi: De Bruyne al Napoli, Sucic all'Inter e il Como blocca Fabregas.

Reijnders si presenta al City: "Qui per giocare a modo mio". Poi cita De Bruyne - 'Devo fare il mio gioco, ma prendo spunti da diversi giocatori, da quello che sanno fare molto bene, e cerco di adattarlo', ha spiegato il mediano. Secondo msn.com