Regione Marche Saltamartini | Nuovo fascicolo elettronico interoperabile con le altre Regioni

L'assessore alla sanità e vice presidente della Regione Marche, Filippo Saltamartini, ha annunciato con entusiasmo il lancio del nuovo Fascicolo sanitario elettronico, una piattaforma innovativa che collegherà le regioni italiane grazie a un sistema interoperabile. Questa iniziativa, supportata dai fondi PNRR, rappresenta un passo decisivo verso la modernizzazione della pubblica amministrazione e l’efficienza del nostro sistema sanitario. Il futuro digitale della sanità marchigiana è ormai alle porte, pronto a migliorare la vita di tutti i cittadini.

“Il tema dell’Information and communication technology e quindi il deficit dell’organizzazione della pubblica amministrazione lo si è tentato di colmare con fondi Pnrr. Con questi fondi il Servizio sanitario regionale ha strutturato una nuova piattaforma, il Fascicolo sanitario elettronico che entrerà il funzione il primo luglio di quest’anno”. Lo ha detto l’assessore alla sanità e vice presidente della Regione Marche, Filippo Saltamartini a margine di ‘L’innovazione nel Sistema sanitario nazionale – Il Fascicolo sanitario elettronico per modernizzare la sanità’ in corso alla Mole Vanvitelliana di Ancona. 🔗 Leggi su Lapresse.it