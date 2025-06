Regionali doccia fredda per Cirielli | Mi auguro che non sarà il candidato presidente

Le recenti regionali si tingono di inaspettate sorprese, con Cirielli al centro di un vento di polemiche che scuote il panorama politico. Maria Rosaria Campitiello, figura di spicco del Ministero della Salute e compagna del viceministro, ha espresso un desiderio chiaro: spera che Cirielli non sia il prossimo candidato presidente. Una dichiarazione che apre nuovi scenari e fa riflettere sul futuro della leadership locale.

Tempo di lettura: 2 minuti “Io mi auguro che non sara’ il candidato, questo lo devo dire da compagna”. A dirlo Maria Rosaria Campitiello, capo del Dipartimento della Prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del ministero della Salute e compagna del viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, a margine della prima edizione degli Stati generali della prevenzione e rispondendo a una domanda dei giornalisti sulle polemiche che hanno accompagnato l’organizzazione dell’iniziativa a Napoli. Attacchi, anche personali, che sono arrivati in particolare dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che ha parlato di “vergognosa marchetta di Fratelli d’Italia” e ha tirato in ballo Campitiello, senza citarla espressamente, in quanto legata candidato in pectore di Fratelli d’Italia alle Regionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it