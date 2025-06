Refrigerio salato | multati 3 turisti beccati nelle fontane di Roma

Tre turisti stranieri hanno rischiato una vacanza rovinata dopo essere stati sorpresi a fare uno snack salato nelle fontane di Roma, tra Piazza di Spagna e Piazza Venezia. Un gesto che, oltre a essere un’irriverenza verso il patrimonio storico, è costato loro caro: sanzioni di 1500 euro e il Daspo urbano. La Capitale non scherza quando si tratta di proteggere le sue meraviglie.

AGI - Se per il caldo o per emulare l'iconico bagno di Anita Ekberg nella Fontana di Trevi, a tre turisti il r efrigerio nelle fontane roman e è costato carissimo. Gli agenti del I Gruppo del Centro Storico della Polizia locale hanno elevato sanzioni per 1500 euro e colpito con la misura del Daspo urbano dei turisti stranieri che sono stati beccati nelle fontane di Piazza di Spagna e Piazza Venezia. Venerdì, a Piazza di Spagna un cittadino tedesco di 41 anni, è stato sorpreso a bagnarsi nella fontana della Barcaccia. Poco più tardi, intorno alle 14, presso l'Altare della Patria, sempre una pattuglia del I Gruppo ha fermato e sanzionato un turista statunitense di 25 anni che era appena entrato nella fontana. 🔗 Leggi su Agi.it