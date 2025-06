Referendum tra firme e quorum è scontro a colpi di ddl

Dopo il voto sui quesiti promossi dalla Cgil, il panorama politico italiano si infiamma con un acceso scontro tra maggioranza e opposizioni sulle regole dei referendum. Tra proposte di legge opposte, si apre un duello che potrebbe ridefinire il ruolo della partecipazione popolare nel nostro sistema democratico. La sfida tra chi vuole aumentare le firme e chi difende la soglia attuale promette di influenzare profondamente il futuro delle consultazioni popolari in Italia.

AGI – Sette giorni dopo il voto sui quesiti promossi dalla Cgil, è ancora scontro tra maggioranza e opposizioni. La 'battaglia' si riflette anche nelle proposte di legge di segno opposto depositate – o in fase di preparazione – alla Camera e al Senato. Se Forza Italia e Noi Moderati puntano ad innalzare il numero di firme necessarie ad indire i referendum abrogativi, le forze di minoranza – Pd, M5s e Più Europa – mirano, seppur con sfumature differenti, a modificare il quorum. Le posizioni della maggioranza. "Abbassando il quorum avremmo l'effetto paradossale che una legge approvata secondo Costituzione potrebbe venire modificata o abrogata da una minoranza del Paese. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Referendum tra firme e quorum, è scontro a colpi di ddl

In questa notizia si parla di: referendum - firme - scontro - quorum

A che punto è il referendum sui matrimoni egualitari: quasi 200mila firme in una settimana - La campagna per il referendum sui matrimoni egualitari ha preso avvio da una settimana, raccogliendo già quasi 200.

Dopo il fallimento del referendum dell’8 e 9 giugno per il mancato raggiungimento del quorum, si riaccende lo scontro nel centrodestra sulla riforma della cittadinanza. Tajani rilancia la sua proposta sullo ius scholae, Salvini frena: “Mi pare che i referendum ab Vai su Facebook

Referendum tra firme e quorum, è scontro a colpi di ddl; Referendum, scontro sulle riforme: chi vuole alzare le firme e chi vuole abolire il quorum; Niente quorum per il referendum. Conte: «Rispetto per chi è andato alle urne». Schlein: «14 milioni di voti, più di quanti ne ha presi Meloni».

Referendum tra firme e quorum, è scontro a colpi di ddl - AGI – Sette giorni dopo il voto sui quesiti promossi dalla Cgil, è ancora scontro tra maggioranza e opposizioni. Scrive msn.com

Referendum: in Parlamento guerra di ddl su firme e quorum - Arrivano in Senato due proposte di legge dalla ratio contrapposta, di FI e M5s, per riformare l'articolo 75 della Costituzione sui referendum. Come scrive ansa.it