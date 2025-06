Recanatese | trattativa in stallo futuro incerto per il club giallorosso

La trattativa per la proprietà della Recanatese si presenta ormai bloccata, con un futuro incerto e un clima di incertezza che avvolge il club giallorosso. Un interminabile giro di valzer tra speranze e delusioni, alimentato solo da voci di corridoio e rumors di passaggi segreti. Dopo settimane di attese e false speranze, la situazione resta in stallo, alimentando dubbi e preoccupazioni tra tifosi e addetti ai lavori. Se venerdì si percepiva un certo ottimismo sul favorevole esito...

Ancora un giro di valzer nell’interminabile ed ormai stucchevole vicenda del passaggio di consegne per la proprietà della Recanatese. È ormai più di un mese che si procede tra alti e bassi in un continuo susseguirsi di speranze e disillusioni, basandosi peraltro solo sui "si dice" e su qualche rumours che trapela dalle segrete stanze, neanche fossimo nella Ddr pre-caduta del Muro. Se venerdì si percepiva un certo ottimismo sul favorevole esito della trattativa con una non precisata cordata extra-regionale, guidata probabilmente da un imprenditore abruzzese, ieri è arrivata, puntuale, la doccia fredda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Recanatese: trattativa in stallo, futuro incerto per il club giallorosso

