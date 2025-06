Reacher S4 | Trama e cast dai nuovi episodi della serie

Se sei un appassionato di azione e suspense, la quarta stagione di Reacher promette entusiasmanti sorprese! Con un cast rinnovato e attori di talento come Jay Baruchel e Marc Blucas che si aggiungono a Alan Ritchson, la serie si prepara a conquistare nuovamente il pubblico. Dopo il successo della terza stagione, Prime Video punta a superarsi ancora una volta, svelando nuovi dettagli sul plot e sui personaggi. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa attesissima nuova avventura.

Il casting della quarta stagione di Reacher è in corso: tra i volti da affiancare a Alan Ritchson spuntano quelli di Jay Baruchel e Marc Blucas. Dopo l'incredibile successo della terza stagione, Prime Video sembra sempre intenzionata ad offrire agli abbonati una quarta stagione ancora più interessante, a cominciare dal casting in atto in queste settimane. Nelle ultime ore, a tal proposito, Prime Video ha annunciato l'ingresso nel cast di ben 8 nuovi attori: Jay Baruchel (FUBAR), Sydelle Noel (GLOW), l'attrice e cantante indonesiana Agnez Mo, la cantautrice franco-indonesiana Anggun e Kevin Corrigan (Poker Face) avranno un ruolo regolare, mentre Marc Blucas (Uno splendido errore), Kevin Weisman (Alias) e Kathleen Robertson (Beverly Hills, 90210) prenderanno parte ai nuovi episodi come ricorrenti.