Re-Food fa tappa a Pimonte per rilanciare le eccellenze dei Monti Lattari

Il 19 giugno, Pimonte diventa protagonista dell’innovazione gastronomica con il primo workshop di Re-Food, parte del progetto “Rural Food Revolution”. Un’occasione unica per istituzioni, esperti e produttori di unire le forze e valorizzare le eccellenze dei Monti Lattari. In questa cornice di ricche tradizioni, si apre un nuovo capitolo di promozione e sviluppo del patrimonio agroalimentare locale, segnando una svolta importante per il rilancio delle produzioni tipiche.

