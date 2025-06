Re Carlo il legame speciale con Louis | dal gioco all’arte

Re Carlo e il principe Louis dimostrano ancora una volta il loro legame speciale, scritto tra gioco e arte. Durante il Trooping the Colour di quest'anno, il giovane principe ha catturato l'attenzione di tutti, rubando la scena con spontaneità e charme. Un gesto che sottolinea quanto questa relazione sia autentica e naturale, ricordando che in famiglia, anche in eventi ufficiali, il cuore vince sempre sulla formalità .

Ogni anno si celebra il Trooping the Colour, evento che festeggia ufficialmente il compleanno del sovrano britannico. In occasione della manifestazione tenutasi quest’anno, un gesto non è passato inosservato. Il tutto è avvenuto in maniera sincronizzata, ricordando a tutti il rapporto unico che lega Re Carlo e il terzogenito di William e Kate, il principe Louis. Louis ruba la scena. Non è la prima volta che, in un evento ufficiale della Famiglia Reale, l’attenzione sia stata tutta per i piccoli di casa. In questa circostanza parliamo del principe Louis, che ha saputo abilmente rubare la scena con la sua simpatia durante il Trooping the Colour. 🔗 Leggi su Dilei.it