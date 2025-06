Rds Summer Festival la serata d' esordio sarà con Bigmama Carl Brave e Olly Sabato tocca a Fedez

RDS Summer Festival si prepara a infiammare l’estate italiana con due serate imperdibili! Venerdì 20 giugno, Alessandro, Aiello, Bigmama, Carl Brave, Olly e Sarah Toscano daranno il via alla festa, mentre sabato 21 giugno, tra i protagonisti ci saranno Fedez, Coffi, Clara, Elodie, Gaia, Ghali, Sophie and the Giants e Tananai. A fare da padroni di casa a questo spettacolo unico sarà il cuore pulsante di Piazzale Fellini, pronti a vivere un’estate memorabile?

Alessandro, Aiello, Bigmama, Carl Brave, Olly e Sarah Toscano saranno i grandi protagonisti della prima serata di venerdì 20 giugno. Cioffi, Clara, Elodie, Fedez, Gaia, Ghali, Sophie and the Giants e Tananai saliranno sul palco di Piazzale Fellini sabato 21 giugno. A fare da padroni di casa a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Rds Summer Festival, la serata d'esordio sarà con Bigmama, Carl Brave e Olly. Sabato tocca a Fedez

In questa notizia si parla di: serata - bigmama - carl - brave

AIELLO - BIGMAMA - CARL BRAVE - CIOFFI - CLARA - ELODIE - FEDEZ - GAIA - GHALI - OLLY - SARAH TOSCANO - SOPHIE AND THE GIANTS - TANANAI RDS 100% Grandi Successi e RDSNEXT svelano il cast stellare della prima tappa del RDS Sum Vai su Facebook

Rds Summer Festival, la serata d'esordio sarà con Bigmama, Carl Brave e Olly. Sabato tocca a Fedez; HIT’S SUMMER La Notte Rosa festeggia 20 anni di emozioni tra musica, spettacoli e albe indimenticabili |; Da Biglietti agli amici all'Rds Summer Festival per la Notte Rosa: alle porte una settimana di grandi eventi.

Rimini: La Notte Rosa alle porte con l’RDS Summer Festival 2025 - Alessandro, Aiello, Bigmama, Carl Brave, Olly e Sarah Toscano saranno i grandi protagonisti della prima serata di venerdì 20 giugno. Come scrive chiamamicitta.it

Concertone, le pagelle: Gaia (4) cringe, BigMama (4) senza soul, Carl Brave (7) male il duetto con Sarah Toscano - A condurre la kermesse saranno Noemi, Ermal Meta, BigMama e il divulgatore scientifico Vincenzo Schettini. msn.com scrive