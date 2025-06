Rastrelliera per e-bike filodiffusione e panchine a semicerchio Gli interventi in centro a Poppi

La Pro Loco Centro Storico Poppi getta le basi per un rilancio del cuore del borgo con interventi strategici e innovativi: rastrelliere per e-bike, filodiffusione e panchine a semicerchio. Questi miglioramenti puntano a rendere il centro più accessibile, accogliente e sostenibile, valorizzando gli spazi pubblici e promuovendo un turismo di qualità . Gli interventi in centro a Poppi rappresentano un passo importante verso un futuro più vivibile e attraente, coinvolgendo tutta la comunità nel processo di valorizzazione urbana.

La Pro Loco Centro Storico Poppi annuncia una serie di nuovi interventi mirati a migliorare la fruibilità , l’accoglienza e la vivibilità del centro storico del borgo, con particolare attenzione alla sostenibilità , al decoro urbano e alla valorizzazione degli spazi pubblici. Nel dettaglio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Rastrelliera per e-bike, filodiffusione e panchine a semicerchio. Gli interventi in centro a Poppi

