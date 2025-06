Rassegna InConcerto a San Giovanni Rotondo appuntamento con il duo Kulig- Zimka

Preparati a immergerti in un affascinante viaggio nel passato con il duo Kulig Zimka, protagonisti del quinto appuntamento della rassegna ‘InConcerto’ a San Giovanni Rotondo. Venerdì 20 giugno alle 20, nella suggestiva chiesa di Sant'Orsola, la musica barocca prenderà vita, trasportandoti in un’epoca ricca di eleganza e maestria. Un’esperienza unica per riscoprire le sonorità di un’epoca indimenticabile, lasciandoti coinvolgere dall’arte senza tempo.

Venerdì 20 giugno alle 20 la musica barocca sarà la grande protagonista del quinto appuntamento in programma della rassegna musicale 'InConcerto'. Nella suggestiva location della chiesa Sant'Orsola a San Giovanni Rotondo ci sarà un vero e propio 'Viaggio nel Tempo' con un programma dell'epoca.

