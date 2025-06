Rare flavours – Un viaggio tra sapori rari e gusti inconsueti

Rare Flavours è un affascinante viaggio tra sapori rari e gusti inconsueti, dove scoprire la cucina di un Paese significa immergersi nelle sue tradizioni più profonde. Ram V, scrittore indiano di grande talento, ci conduce in un’indagine culinaria che svela anche le sfumature della cultura e della storia indiana, mescolando elementi horror e meraviglia. I colori vivaci e i disegni di Filipe rendono questa esperienza ancora più coinvolgente, aprendo le porte a un mondo sconosciuto e sorprendente.

Conoscere la cucina di un paese significa anche scoprirne la cultura, le tradizioni e la sua storia. Questo concetto deve essere sicuramente noto a Ram V, scrittore indiano tra i più apprezzati nel panorama attuale, che ha deciso di ambientare una delle sue ultime opere, Rare Flavours, proprio in India, raccontandoci una storia che è al tempo stesso un viaggio culinario e un racconto horror. I disegni e i colori sono invece affidati a Filipe Andrade, che aveva già collaborato con lo scrittore sull'ottima Le molte morti di Laila Starr, e che, con il suo tratto, rende tutto ancora più poetico ed affascinante.

