Rapporto Istat | top inflazione maggio una città campana tra le più care

L'inflazione di maggio si conferma un tema caldo, con alcune città campane come Napoli tra le più care d'Italia. Bolzano, Napoli e Venezia registrano incrementi del +2,3%, mentre Firenze si mantiene più contenuta all’1%. Questi dati riflettono le diverse dinamiche economiche sul territorio, influenzate da vari fattori. Scopriamo insieme quali città sono più esposte agli effetti dell'inflazione e cosa significa per il nostro giorno per giorno.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tra i capoluoghi delle regioni e delle province autonome e i comuni non capoluoghi di regione con più di 150mila abitanti a maggio l’inflazione più elevata si osserva a Bolzano, a Napoli e a Venezia (+2,3% tutte e tre) seguite da Padova (+2,2%); la più contenuta si registra a Firenze (+1,0%), ad Aosta (+0,9%) e a Parma (+0,8%). Lo rileva l’Istat ricordando che la media nazionale a maggio è dell’1,6% in calo dall’1,9% di aprile. A maggio 2025 la crescita tendenziale dei prezzi al consumo è più alta di quella nazionale nel Sud (in rallentamento da +2,0% a +1,9%), è uguale a quella nazionale nel Nord-Est (da +1,9%) e nel Centro (da +1,8%), mentre risulta inferiore nelle Isole (in rallentamento da +1,7% a +1,5%) e nel Nord-Ovest (da +1,8% a +1,4%). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rapporto Istat: top inflazione maggio, una città campana tra le più care

Federalismo fiscale, audizione dell’Istat mercoledì 28 maggio - Mercoledì 28 maggio, la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale terrà un’importante audizione in videoconferenza con rappresentanti dell'Istat.

30/5/25. NOTES. Per l’Istat sempre più poveri in Italia Occupazione in aumento e inflazione in calo, ma quasi 6 milioni di italiani vivono in povertà assoluta cioè 1 su 10. Questo è emerso, mercoledì 21 maggio in Parlamento, alla presentazione del “Rapporto a Vai su Facebook

