Rapporti quasi compromessi fra USA e Zelensky che ormai non serve più agli interessi americani

I rapporti tra gli USA e Zelensky stanno attraversando una fase di crisi irreversibile, segnati da sfiducia crescente e diminuzione degli aiuti militari. Il ruolo di Zelensky come interlocutore strategico si sta riducendo a un ricordo, mentre i legami con la Casa Bianca si aggravano sempre di più. Dopo anni di alti e bassi, il recente attacco di Kiev ha peggiorato ulteriormente questa ormai insostenibile tensione, lasciando presagire un cambiamento drastico nello scenario internazionale.

I rapporti fra gli USA e Zelensky sono sulla strada del deterioramento completo. Gli danno poca fiducia, sempre meno armi e ormai il suo ruolo di liquidatore dell'Ucraina è quasi compiuto. Tra alti e bassi verso il deterioramento. A partire dall'insediamento di Trump, procede tra alti e bassi il graduale deterioramento dei rapporti fra Casa Bianca e presidenza ucraina. Un grave peggioramento si è avuto due settimane fa con l'attacco di Kiev agli aerodromi russi senza prima avvertire l'amministrazione americana. Ciò ha irritato Washington al punto da vanificare quasi del tutto il riavvicinamento ottenuto col breve incontro fra Trump e Zelensky ad aprile in Vaticano, nel corso dei funerali di Papa Francesco.

Conte Juve (Tuttosport), spunta il retroscena: da quel momento in poi rapporti gelidi con ADL! Addio quasi certo, bianconeri in pole - Da Tuttosport emerge un inquietante retroscena sui rapporti tra Antonio Conte e la Juventus, ormai logorati dai dissapori con De Laurentiis.

È durata oltre due ore la telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin. “Cessate il fuoco possibile, ma prima servono compromessi”, ha detto il presidente russo al suo omologo Usa. Trump ha chiamato prima il presidente ucraino Zelensky e dopo aggiornerà i l Vai su Facebook

Zelensky: Pronto a sedermi al tavolo delle trattative con Putin, se è unica soluzione per pace - Trump: “Guerra Ucraina e caos in Medio Oriente colpa di Biden”; Ucraina, Usa si lamentano di Kiev: Inviamo loro armi, ma Zelensky ci dà poche informazioni in cambio.

Rutte 'ho chiesto a Zelensky di ricucire con Trump' - Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha dichiarato di aver chiesto al presidente ucraino Volodymyr Zelensky di "riparare" i suoi rapporti con Donald Trump ... msn.com scrive

Zelensky abbandonato dagli Usa, il pressing dei trumpiani per cambiare leader in Ucraina: “Vada in esilio a Parigi” - che ribadiscono come il clima tra il leader ucraino e l’amministrazione Trump si sia ormai raffreddato, con temperature quasi glaciali. Come scrive msn.com