Rapine estorsioni droga e una fuga all’estero | arrestato a Bologna deve scontare oltre 10 anni

Un uomo albanese coinvolto in rapine, estorsioni e traffico di droga è stato catturato a Bologna dalla Polizia di Stato, dopo una fuga all’estero. Ora deve scontare oltre 10 anni di carcere, segnando un importante risultato nella lotta contro la criminalità. Questa operazione dimostra ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e giustizia sul territorio.

