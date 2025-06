Raphael Gualazzi in tour | da Rivoli a Venaus un' estate di musica tra Piano Solo e Orchestra

Preparati a vivere un’estate indimenticabile: Raphael Gualazzi torna in tour, portando il suo talento tra Rivoli e Venaus. Un viaggio musicale tra piano solo e orchestra, dove il cantautore, compositore e virtuoso delle note, incanterà il pubblico con la sua fusione di tradizioni sonore e sonorità contemporanee. Non perdere l’occasione di immergerti in questa straordinaria esperienza live, che promette emozioni e magie in ogni nota.

Il cantautore, pianista, compositore, arrangiatore, musicista e produttore Raphael Gualazzi, acclamato a livello internazionale per il suo modo unico e personale di suonare e fondere le tradizioni di diverse culture musicali, torna dal vivo nei festival musicali e nelle principali piazze italiane. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Raphael Gualazzi in tour: da Rivoli a Venaus, un'estate di musica tra Piano Solo e Orchestra

Raphael Gualazzi: “Note e immagini vanno insieme. Vorrei regalare tanta leggerezza. L’Eurovision? C’è chi lo odia, chi lo ama. Ma tutti lo guardano. E ne parlano” - Raphael Gualazzi si prepara a incantare il pubblico del Teatro Parenti con un concerto che celebra la sua versatilità artistica.

L'artista sarà inoltre di nuovo in provincia di Torino, a Venaus presso l'Arena delle Alpi per Borgate dal Vivo Festival (Trio), il 5 luglio prossimo.