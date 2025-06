Rap d' amore | il videoclip del singolo d' esordio di Viola e Rosa

Immergetevi nel cuore pulsante di Roma con il videoclip di "Rap d'amore", il debutto rap-dance di Viola&Rosa. Un duetto emozionante tra madre e figlia, che unisce due generazioni in un'armonia unica, ambientato tra le atmosfere dell’Istituto Cine-Tv Rossellini. Una storia di passione musicale e di legami che attraversano il tempo, pronta a conquistare il pubblico. Questo è solo l'inizio di un viaggio straordinario nel mondo dell'amore e della musica.

Roma, 16 giu. (askanews) - Dopo la pubblicazione del brano "Rap d'amore", il singolo d'esordio rap-dance di Viola&Rosa (Viola Ranalletta e Rosa Maria Bassi) disponibile sulle principali piattaforme musicali, esce il videoclip del duetto madre-figlia che fonde due generazioni in un'unica voce. Nel cuore di Roma, tra i banchi dell'Istituto Cine-Tv Roberto Rossellini, nasce un amore che attraversa il tempo e unisce tutte le generazioni. Ambientato visivamente negli anni '80, il videoclip "Rap d'amore" è un viaggio musicale e affettivo che racconta, con leggerezza e profonditĂ , la forza dei legami familiari e del ricordo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Rap d'amore": il videoclip del singolo d'esordio di Viola e Rosa

