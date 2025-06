Ranocchia | Al Chivu uomo da 1 a 10 do 11! E non è un ripiego

Andrea Ranocchia, ex difensore e ora opinionista, lancia Chivu alla guida dell’Inter con entusiasmo, sottolineando le qualità che lo rendono il candidato ideale per portare la squadra verso nuovi traguardi. La sua esperienza interna e il rapporto di lunga data con il tecnico rumeno fanno di Ranocchia la voce più autorevole per analizzare questa nuova avventura. Presto scopriremo se Chivu saprà confermare le aspettative e scrivere una pagina memorabile della storia nerazzurra.

Ranocchia lancia Chivu alla guida dell’Inter. L’ex difensore, ex compagno di squadra dell’attuale allenatore nerazzurro, ne ha parlato in questo modo. Presto l’esordio. SPECIALE – Chi meglio di Andrea Ranocchia per parlare di Cristian Chivu, nuovo allenatore dell’Inter. Dagli studi di Mediaset, l’ex difensore nerazzurro, oggi opinionista, ha detto la sua sul tecnico rumeno che da poco ha preso le redini della squadra nerazzurra. Sia come uomo che come allenatore, per Ranocchia non ci sono dubbi: « Per me da zero a dieci è undici. Io ho avuto la fortuna di arrivare all’Inter e trovarlo lì, è un ragazzo che si fa voler bene. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Ranocchia: «Al Chivu uomo da 1 a 10, do 11! E non è un ripiego»

