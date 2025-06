Ranocchia a Sport Mediaset | Chivu non è un ripiego! Ecco perché l’Inter lo ha scelto

Andrea Ranocchia, ex difensore dell’Inter, svela i retroscena sull’arrivo di Cristian Chivu in panchina nerazzurra, sottolineando che non si tratta di un ripiego. Conosciuto e stimato dal nuovo tecnico, Ranocchia spiega perché l’Inter ha scelto Chivu, dando così nuovo slancio alla stagione. Scopriamo insieme cosa ha rivelato l’ex zarevich, e perché questa scelta rappresenta un passo importante per il futuro del club.

L’ex difensore dell’Inter, Andrea Ranocchia, ha commentato a Sport Mediaset l’approdo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra. Le sue parole. In onda poco fa su Sport Mediaset, Andrea Ranocchia ha commentato nuovamente l’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra. L’ex difensore italiano conosce molto bene il neo tecnico meneghino, avendo condiviso con lui proprio lo spogliatoio dell’ Inter da giocatore tra il 2011 e il 2013. Di seguito le sue parole. ARRIVO CHIVU – «Per me da 1 a 10, 11. Quando sono arrivato all’Inter l’ho trovato lì ed è un ragazzo che si fa volere bene. Credo che questa dote sia molto importante per un allenatore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ranocchia a Sport Mediaset: «Chivu non è un ripiego! Ecco perché l’Inter lo ha scelto»

In questa notizia si parla di: ranocchia - sport - mediaset - chivu

La furiosa reazione di Conte contro il vice di Chivu Vai su Facebook

Ranocchia lancia Chivu: Uomo speciale; Inter, Ranocchia: Chivu è l'uomo giusto per raccogliere l'eredità di Inzaghi; Chivu-Inter, accordo totale: annuncio atteso per settimana prossima.

Ranocchia: “Chivu? Da 1 a 10, 11. Ha una dote importante. E la scelta dell’Inter…” - Quando sono arrivato all'Inter l'ho trovato lì ed è un ragazzo che si fa volere bene». Secondo fcinter1908.it

Inter, Ranocchia "vota" Chivu: "E' l'uomo giusto per raccogliere l'eredità di Inzaghi" - Chiusa l'era Inzaghi e incassato il no del Como per Cesc Fabregas, in casa Inter l'obiettivo numero uno per la panchina è Cristian Chivu. Come scrive msn.com