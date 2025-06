Ranking ATP 16 giugno 2025 | Jannik Sinner sempre sul trono Musetti perde una posizione

Il ranking ATP del 16 giugno 2025 rivela un panorama emozionante: Jannik Sinner si conferma al vertice, mantenendo salda la leadership con 10.880 punti, mentre Musetti perde una posizione ma resta tra i protagonisti. Dopo settimane di sfide intense, il tennista altoatesino guarda già a Wimbledon, deciso a rafforzare il suo dominio. La scena mondiale è pronta a regalare nuove sorprese e battaglie epiche sul campo. La corsa continua: chi succederà al trono?

Tempo di aggiornamenti nella classifica mondiale del tennis. Jannik Sinner inizia la sua 54ª settimana da n.1 del mondo. L'altoatesino, messa alle spalle la delusione per la sconfitta in finale del Roland Garros contro lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 del ranking), lancia il guanto di sfida a tutti nella stagione sull'erba, con obiettivo principale Wimbledon. L'azzurro comanda con 10880 punti, a precedere Alcaraz (8850) e il tedesco Alexander Zverev (6500), sconfitto in finale a Stoccarda ieri dall'americano Taylor Fritz. L'affermazione sull'erba tedesca ha permesso al californiano di scalare la graduatoria rispetto all'ultimo aggiornamento e di tornare al n.