Ramo si abbatte su un' auto durante il nubifragio ferito il conducente

Un episodio incredibile e pericoloso si è verificato oggi pomeriggio in via Vedriani, dove un ramo si è abbattuto improvvisamente su un'auto parcheggiata. Il conducente, prontamente soccorso da infermieri e medici del 118, è stato trasportato al Pronto Soccorso di Baggiovara con ferite che richiedono attenzione. La scena evidenzia quanto possa essere imprevedibile la forza della natura e l’importanza di prestare massima attenzione durante i nubifragi.

