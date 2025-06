Ramazzotti | Non rientra più nel progetto Milan si cerca una sistemazione

Il futuro di Theo Hernandez al Milan continua a tenere banco. Le parole di Ramazzotti sul terzino francese rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ramazzotti: “Non rientra più nel progetto Milan, si cerca una sistemazione”

In questa notizia si parla di: ramazzotti - milan - rientra - progetto

Ramazzotti svela il Milan di Allegri: “Ha già le idee chiare, occhio a Fofana e…” - Il futuro del Milan di Allegri si preannuncia entusiasmante! Andrea Ramazzotti svela le prime idee del tecnico, puntando su talenti come Fofana.

Pugno duro Milan. Theo Hernandez al bivio: Atletico Madrid o è fuori A differenza di Maignan, che resterà il titolare anche se in scadenza nel 2026, Theo non rientra nel progetto del Milan. Non è nei piani di Allegri (e soprattutto della dirigenza) Ramazzotti - @ Vai su X

Ramazzotti sul caso Theo: Magari avrà capito durante gli allenamenti a Milanello che non rientra nel...; Milan, pronta l'offerta al Valencia per Javi Guerra. Distanza sulla valutazione con gli spagnoli; PUGNO DURO IL FRANCESE AL BIVIO O È FUORI Tante presenze, ma rendimento non al massimo.

Ramazzotti: "Al Milan non è arrivata nessuna proposta e la clausola da 175 milioni obbliga il Bayern a sedersi e a trattare per Leao" - Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Leao: "Rafa, che ieri ha svolto il primo allenamento con il Portogallo e che ... Lo riporta milannews.it

Aurora Ramazzotti cambia casa a Milano: «Stiamo progettando tutto da tre mesi» - Il video del trasloco Aurora Ramazzotti ha condiviso un video che racchiude quello che lei ha definito un «progetto di tre mesi». leggo.it scrive