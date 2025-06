Raid iraniano nel Gush Dan e su Tel Aviv 4 morti e oltre 100 feriti Teheran | Seguiranno attacchi ancora più devastanti - VIDEO

La tensione tra Israele e Iran si intensifica, con un nuovo raid iraniano che ha colpito il Gush Dan, tra Tel Aviv e le aree circostanti. Quattro persone hanno perso la vita e oltre 100 sono rimaste ferite in questo attacco devastante. Le autorità prevedono ulteriori azioni di rappresaglia, alimentando un conflitto che desta grave preoccupazione a livello internazionale. La pace sembra sempre più lontana, mentre i giorni futuri potrebbero riservare ancora brutali escalation.

3 delle vittime – 2 donne e un uomo di circa 70 anni – sono morte a Petah Tikva, mentre un altro uomo, di circa 80 anni, ha perso la vita a Bnei Brak Continua la guerra tra Israele e Iran. Questa notte, un raid iraniano ha colpito il Gush Dan, regione che comprende anche Tel Aviv. 4 le vittim.

