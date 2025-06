Raid Iran a Gush Dan | oltre 100 feriti

Un’ondata di raid iraniani su Gush Dan ha lasciato oltre 100 feriti e un clima di emergenza. Le esplosioni hanno colpito diverse aree del blocco, coinvolgendo 16 squadre di soccorso e creando una corsa contro il tempo per salvare le vittime intrappolate. La tensione nella regione si intensifica, mentre le autorità cercano di gestire questa grave crisi umanitaria. Rimanete aggiornati per ulteriori sviluppi.

5.50 Almeno 103 persone ferite negli attacchi missilistici iraniani nelle varie aree del blocco di Dan,sono state finora ricoverate in ospedale. Due sono in gravi condizioni. Lo riporta Ynet. I vigili del fuoco e i soccorsi hanno riferito che sono operative 16 squadre in diverse scene del distretto centrale di Dan e che è stato creato un centro per localizzare e salvare le persone intrappolate, aggiungendo che sul posto si è verificata una notevole distruzione. Alcuni sono rimasti intrappolati nei rifugi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it