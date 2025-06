ragazzo di 19 anni morto in stazione travolto dal malpensa express mentre sta attraversando i binari

Una tragedia sfiorata in pochi istanti alla stazione di Malpensa: un ragazzo di 19 anni ha perso la vita attraversando i binari invece di usare il sottopasso, travolto dal treno mentre tentava di raggiungere gli amici. La dinamica appare chiara, ma il dolore e il senso di perdita sono incolmabili. Un tragico promemoria dei rischi legati a comportamenti imprudenti sui binari, che ci invita a riflettere sull'importanza della sicurezza.

La dinamica è apparsa subito abbastanza chiara: il 19enne per raggiungere alcuni amici che si trovavano dal lato opposto della banchina ferroviaria, anziché servirsi del sottopasso, avrebbe attraversato i binari. Probabilmente non ha visto il treno in arrivo o forse lo ha visto da lontano e ha pensato di farcela. Ma non è andata così. Tutto è successo in pochi istanti. L’impatto è stato atroce: è stato travolto e ucciso da un convoglio Malpensa Express partito qualche minuto prima da Milano. È successo sabato sera intorno alle 21.30, alla stazione di Cesate, nell’hinterland milanese. Il 19enne italo-albanese, residente in città , è morto sul colpo arrotato sotto il treno, per lui non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it