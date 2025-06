Ragazzo di 17 anni si tuffa nel fiume Adda e non riemerge è ancora disperso | ricerche in corso

Una vicenda drammatica scuote la comunità di Milano: un ragazzo di 17 anni si è tuffato nel fiume Adda e, nonostante le ricerche in corso, continua a essere disperso. La corrente impetuosa ha complicato le operazioni di salvataggio, alimentando speranze e timori. Seguiamo da vicino gli sviluppi di questa triste vicenda, che ci ricorda quanto la sicurezza in prossimità dell'acqua sia fondamentale.

Un ragazzino di 17 anni si è tuffato nel fiume Adda (Milano) e non è più riemerso. Probabilmente è stato trascinato dalla corrente. Le ricerche sono ancora in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: anni - fiume - adda - ricerche

Vasche di laminazione del fiume Olona, il taglio del nastro dopo tre anni e mezzo di lavori - Il 15 maggio 2025 segna un'importante tappa per la sicurezza idraulica della zona: sono state inaugurate le vasche di laminazione del fiume Olona a Canegrate, dopo tre anni e mezzo di intensi lavori.

Adda, 17enne si tuffa nel fiume e non riemerge: ricerche in corso Vai su X

Sempre nella stessa zona sono proseguite le ricerche di una donna di 62 anni la cui scomparsa era stata denunciata dal marito Vai su Facebook

Si tuffa nel fiume e non riemerge: ragazzino di 12 anni disperso a Cassano d’Adda; Adda, 17enne si tuffa nel fiume e non riemerge: ricerche in corso; Inghiottita e trascinata via dalla corrente dell'Adda: proseguono le ricerche.

Si tuffa nel fiume e non riemerge: ragazzino di 12 anni disperso a Cassano d’Adda - Il giovanissimo è scomparso nel canale del Linificio a Cassano d’Adda. Come scrive msn.com