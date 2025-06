Ragazzo di 14 anni si tuffa in un laghetto artificiale e muore | era con i compagni a festeggiare la fine della scuola

Una giornata di allegria tra amici si è trasformata in una tragedia a Pieve Caina, Marsciano, quando un ragazzo di 14 anni, durante i festeggiamenti di fine scuola, ha perso la vita tuffandosi in un laghetto artificiale. La comunità piange questa perdita improvvisa e sconvolgente, lasciando tutti sgomenti di fronte a un dramma che ha colpito il cuore dei giovani e delle loro famiglie.

Una giornata di festa si è trasformata in tragedia a Pieve Caina, nel comune di Marsciano (Perugia), dove un ragazzo di 14 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in un laghetto.

