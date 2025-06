Ragazzino inghiottito e trascinato via dalla corrente dopo un tuffo

Un pomeriggio che doveva essere di spensieratezza si è trasformato in tragedia quando un ragazzo moldavo di 17 anni è stato inghiottito e trascinato via dalla potente corrente dell’Adda a Cassano d’Adda. Quel tuffo innocente si è concluso in un dramma che sconvolge l’intera comunità, lasciando un velo di dolore e sgomento. La ricerca continua con speranza e determinazione, mentre tutti si chiedono come prevenire simili tragedie in futuro.

Un tuffo, poi la tragedia. Un ragazzino moldavo di 17 anni è stato inghiottito e trascinato via dalle acque dell’Adda nel pomeriggio di domenica 15 giugno. La tragedia si è consumata a Cassano d’Adda, nei pressi di via Vallette. L’allarme dopo il tuffo L’allarme è scattato intorno alle 17. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Ragazzino inghiottito e trascinato via dalla corrente dopo un tuffo

In questa notizia si parla di: tuffo - ragazzino - inghiottito - trascinato

Tuffo fatale a 21enne. Disperso un ragazzino - Una domenica tragica sulle rive dell’Adda: dopo il drammatico incidente di Ispra, un giovane di appena 21 anni ha perso la vita nel Verbano.

Ragazzino inghiottito e trascinato via dalla corrente dopo un tuffo; Ragazzino milanese inghiottito e trascinato dal torrente; Ragazzino disperso nel Tevere, continuano le ricerche: Inghiottito mentre nuotava nel fiume.