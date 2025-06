Ragazzino di 11 anni muore annegato durante il bagno in mare con genitori e fratellini | altra tragedia nel ferrarese

Una drammatica tragedia scuote il ferrarese: un ragazzino di soli 11 anni, originario del Pakistan, ha perso la vita annegando durante un bagno in mare insieme a genitori e fratellini. Nonostante l’intervento tempestivo e le cure all’ospedale di Ravenna, il suo piccolo cuore ha smesso di battere. Un dolore profondo per una famiglia e per tutta la comunità , che si stringe nel lutto. Se c’è un insegnamento da trarre, è che la sicurezza in mare deve essere sempre priorità assoluta.

Non ce l'ha fatta il ragazzino di 11 anni, di origini pachistane, che ieri era stato trasportato all'ospedale di Ravenna da Lido degli Estensi, dove era stato trovato in mare

