Ragazzini sui tetti degli edifici abbandonati di Cuorgné per scattarsi selfie il sindaco rivolge un appello ai genitori dopo le bravate

In un'estate che avrebbe dovuto essere spensierata, alcuni ragazzini di Cuorgnè hanno deciso di sfidare i limiti salendo sui tetti di edifici abbandonati, mettendo a rischio la loro incolumità per scattarsi selfie provocanti. Il sindaco, preoccupato per la sicurezza dei giovani, lancia un appello ai genitori: è fondamentale vigilare e educare alla responsabilità, affinché questi comportamenti rischiosi non abbiano conseguenze irrecuperabili. La sicurezza dei nostri figli dipende anche da noi.

A inizio giugno 2025 alcuni ragazzini di età compresa fra 13 e 16 anni residenti a Cuorgné hanno pensato di ammazzare il tempo, con la fine delle scuole, facendo pericolose imprese su alcuni edifici abbandonati, case e capannoni industriali, del paese con lo scopo di scattarsi dei selfie e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Ragazzini sui tetti degli edifici abbandonati di Cuorgné per scattarsi selfie, il sindaco rivolge un appello ai genitori dopo le bravate

