Ragazza aggredita da un uomo a pugni e calci in faccia un passante interviene e la salva | La picchiava con una violenza bestiale

In un tranquillo mattino veneziano, la violenza irrompe in pieno centro, scatenando paura e sdegno. Una ragazza viene brutalmente aggredita da un uomo che la colpisce con pugni e calci, ma un passante coraggioso interviene, rischiando tutto per salvarla. La scena, di una ferocia inaccettabile, ha scosso la comunità. È fondamentale capire cosa si nasconde dietro questa escalation di violenza e come possiamo proteggere i più vulnerabili.

VENEZIA - Una selvaggia aggressione domenica mattina (15 giugno) attorno alle 11.30 in Lista dei Bari, in pieno centro di Venezia, nel sestiere di Santa Croce. Un uomo sui 35 anni in probabile stato. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Ragazza aggredita da un uomo a pugni e calci in faccia, un passante interviene e la salva: «La picchiava con una violenza bestiale»

In questa notizia si parla di: uomo - ragazza - aggredita - pugni

Tragedia a Quarata: uomo muore in un incendio scoppiato in un garage, in salvo una ragazza - Oggi, una tragedia ha colpito Quarata, frazione di Arezzo, dove un uomo di circa 80 anni ha perso la vita in un incendio devastante scoppiato nel garage della sua abitazione.

#Cagliari. Aggredita a calci e pugni per gelosia, il video fa il giro del web: c'è chi condanna, ma anche chi applaude la violenza Vai su Facebook

Ragazza aggredita da un uomo a pugni e calci in faccia, un passante interviene e la salva: «La picchiava con u; Ragazza aggredita da un uomo a pugni e calci in faccia, un passante interviene e la salva: «La picchiava con u; Aiuto, mi sta ammazzando di botte: donna picchiata a calci e pugni fa arrestare il marito violento.

Ragazza aggredita da un uomo a pugni e calci in faccia, un passante interviene e la salva: «La picchiava con una violenza bestiale» - 30 in Lista dei Bari, in pieno centro di Venezia, nel sestiere di Santa Croce. Secondo ilgazzettino.it

Tre ragazzine (minorenni) aggrediscono un 75enne alla fermata del bus: ucciso a calci e pugni, una di loro filmava con il cellulare - Tre ragazzine ancora minorenni si sono dichiarate colpevoli dell'omicidio di Fredi Rivero, un uomo di 75 anni aggredito in strada a Islington, ... Da msn.com