Raffiche di vento a oltre 70 chilometri all' ora un albero crolla sulle auto in sosta

Le violente raffiche di vento, oltre i 70 km/h, hanno causato un albero caduto sulle auto in sosta a Rimini, confermando l’allerta meteo emessa dalla Protezione Civile. La tempesta di lunedì sera ha portato danni e disagi, ricordandoci l’importanza di rispettare le allerte e prepararsi adeguatamente agli eventi naturali più intensi. La sicurezza resta la priorità in situazioni di emergenza come questa.

Confermata l'allerta meteo emessa domenica dalla Protezione Civile e, su Rimini, nel tardo pomeriggio di lunedì si è abbattuta la tempesta di vento, accompagnato dalla pioggia, che ha provocato non pochi danni in provincia. Secondo i dati, le raffiche hanno superato i 70 chilometri all'ora. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Raffiche di vento a oltre 70 chilometri all'ora, un albero crolla sulle auto in sosta

Arriva il grecale, allerta meteo gialla in Toscana per il vento. Raffiche fino a 80 km/h - Firenze, 15 maggio 2025 – Un forte grecale si prepara a colpire la Toscana, portando con sé un'allerta meteo gialla.

Raffiche di vento a oltre 70 chilometri all'ora, un albero crolla sulle auto in sosta; Raffiche di vento oltre i 100 km/h, temporali e possibili smottamenti: scatta l'allerta gialla. La Protezione civile: Non si escludono fenomeni localizzati di 'gragnola'; Pioggia e vento forte a Milano, raffiche fino a 67 km/h: un albero cade per strada in viale Premuda, chiusi i parchi.

Raffiche oltre i 200 chilometri orari e 120.000 fulmini in sole 48 ore: uno sguardo scientifico sulla tempesta Vaia - dati particolarmente interessanti sulla tempesta Vaia: le raffiche di vento hanno raggiunto picchi di circa 200 chilometri orari nelle ... Da ildolomiti.it

Forte grandinata e raffiche oltre i 100 km/h hanno colpito Parma e aree limitrofe causando blackout e danni - Un violento temporale con grandine e raffiche oltre i 100 km/h ha colpito Parma, causando blackout, caduta di alberi e disagi; interventi dei vigili del fuoco anche nelle province di Reggio Emilia, Mo ... Scrive gaeta.it