Raffica di furti in abitazione | sottratti ori vassoi d' argento e un' auto

La provincia di Udine è stata teatro di una raffica di furti questa mattina, con tre abitazioni prese di mira e un’auto sottratta. Tra i beni rubati, gioielli in oro, vassoi d’argento e altri oggetti di valore, lasciando le vittime sgomente e le forze dell’ordine all’opera per fare chiarezza. La sequenza di eventi evidenzia come la sicurezza domiciliare sia diventata una priorità imprescindibile: restate vigili e attenti.

Quella di oggi è stata una mattinata di furti per la provincia di Udine. Colpite tre abitazioni, in una delle quali il bottino totale sta ancora venendo quantificato: nella terza è stata sottratta un'auto. Il primo episodio ha avuto luogo tra le 8 e 50 e le 11 e 55 di oggi.

