Rafa Marin sul futuro | Ho un contratto con il Napoli Qualunque cosa accada accadrà

Rafa Marin, con un contratto ancora in corso con il Napoli, potrebbe presto scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Le notizie dalla Spagna rivelano che Villarreal e Napoli sono vicini a un accordo, alimentando le speculazioni su un possibile trasferimento. La sua permanenza partenopea sembra meno certa che mai, ma in Italia e in Spagna si continua a seguire con interesse questa intricata vicenda di mercato.

Il futuro di Rafa Marin potrebbe essere lontano da Napoli. Per l'ex Real Madrid sono tornate di grande attualitĂ le voci dalla Spagna che lo accostano nuovamente al Villarreal. Secondo "Marca", in particolare, il club iberico e quello partenopeo sarebbero molto vicini ad un accordo per un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Rafa Marin sul futuro: "Ho un contratto con il Napoli. Qualunque cosa accada, accadrĂ "

Il Villarreal non dimentica Rafa MarĂ­n - Il Villarreal dimostra di non dimenticare Rafa MarĂ­n, un talento che ha lasciato il segno nella sua difesa.

Rafa Marin senza rimpianti: bellissime parole per Conte e per Napoli Il difensore spagnolo si vede migliorato grazie al lavoro con l'allenatore azzurro e si esprime in modo entusiasta sull'esperienza napoletana Sul futuro, la risposta è vaga #RafaMarin # Vai su X

Rafa Marin: “Napoli, un’esperienza che porterò per tutta la vita” Durante la conferenza pre Spagna–Italia U21, il difensore Rafa Marin ha parlato della sua esperienza a Napoli, rispondendo a una domanda del giornalista Antonio Moschella. E le sue parole Vai su Facebook

Napoli, Rafa Marin: “Quest’anno non mi sono divertito quanto avrei voluto” - Prima di tutto, Rafa Marin ha affermato: “Come ho già detto in altre occasioni, ho ancora un contratto con il Napoli. Scrive gianlucadimarzio.com

Rafa Marin: "Napoli, ho giocato poco. Festa Scudetto pazzesca, il mio parere su Conte" - Il difensore attualmente impegnato con la nazionale Under 21 ha rilasciato alcune dichiarazioni: 'Credo di essere un difensore più forte rispetto a quando sono arrivato a Napoli'. Come scrive msn.com