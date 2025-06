Rafa Marin | Grazie a Conte sono un difensore più forte Futuro? Quel che deve accadere accadrà

Rafa Marin, giovane e promettente difensore spagnolo, si prepara alla sfida degli Europei U21 contro l’Italia, ma il suo cuore e le sue parole sono rivolti anche al passato. Grazie a Conte, ha affinato le sue qualità, diventando un pilastro del futuro del calcio. In un’intervista esclusiva, Rafa racconta come questa esperienza abbia plasmato il suo percorso e svela cosa lo aspetta oltre il campo. Vi proponiamo di seguito un’anticipazione delle sue riflessioni...

Alla vigilia della sfida agli Europei U21 tra Italia e Spagna, Rafa Marin ha rilasciato un’intervista durante la quale si è soffermato sull’esperienza al Napoli e sul suo futuro. Vi proponiamo di seguito un estratto delle sue parole riportata da La Gazzetta dello Sport. Rafa Marin: «Ho imparato tanto da Conte. Sul futuro.». «Non sono riuscito a giocare tanto come avrei voluto, ma mi tengo le cose positive e posso solo parlare bene di Conte», ha detto il difensore iberico. «Ho imparato molto con lui e credo di essere un difensore più forte rispetto a quando sono arrivato a Napoli. Conte esige il 100% sempre, in ogni allenamento e in partita», ci ha tenuto a sottolineare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it