Radio Roma celebra 50 anni di innovazione e successi, un traguardo storico che testimonia il suo ruolo fondamentale nel panorama mediatico capitolino e italiano. In cinque decenni, ha saputo adattarsi, innovare e emozionare generazioni di ascoltatori, consolidando il suo primato come polo multimediale locale. Questa ricorrenza segna non solo un anniversario, ma anche un impegno continuo verso il futuro, mantenendo vivo lo spirito di eccellenza e vicinanza alla comunitĂ .

Roma, 16 giu. (askanews) – Cinquant’anni di musica, intrattenimento e informazione al servizio del territorio: Radio Roma, la prima radio-tv nata nella Capitale e tra le primissime in Italia, spegne le candeline del suo primo mezzo secolo di vita e consolida anche il primato di polo multimediale locale leader della Capitale. Attorno alla storica emittente radiofonica, nata il 16 giugno 1975 e protagonista il 1° marzo 2021 di una “nuova ripartenza”, negli ultimi anni si è sviluppato un vero e proprio network multipiattaforma: oltre alla radio in Fm e Dab, che si ascolta in tutto il Lazio e nei territori limitrofi, ci sono due canali televisivi regionali (Radio Roma News Tv, emittente all-news di informazione e approfondimento in onda sul canale 14 del digitale terrestre, e Radio Roma Tv, radiovisione in onda sul canale 15), oltre al portale www. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

