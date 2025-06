Radio Roma celebra 50 anni di innovazione e successi | il futuro è già qui

Radio Roma celebra un traguardo storico: 50 anni di innovazione, musica e informazione che hanno plasmato il cuore della Capitale. Da emittente pionieristica a polo multimediale leader, la radio ha scritto pagine importanti della storia locale, rinnovandosi nel tempo per restare vicina ai suoi ascoltatori. E il futuro? √ą gi√† alle porte, con nuovi progetti e idee innovative pronti a spingere ancora oltre i confini dell‚Äôetere. Perch√© il meglio deve ancora arrivare.

Roma, 16 giugno 2025 – Cinquant'anni di musica, intrattenimento e informazione al servizio del territorio: Radio Roma, la prima radio-tv nata nella Capitale e tra le primissime in Italia, spegne le candeline del suo primo mezzo secolo di vita e consolida anche il primato di polo multimediale locale leader della Capitale. Attorno alla storica emittente radiofonica, nata il 16 giugno 1975 e protagonista il 1° marzo 2021 di una "nuova ripartenza", negli ultimi anni si è sviluppato un vero e proprio network multipiattaforma: oltre alla radio in Fm e Dab, che si ascolta in tutto il Lazio e nei territori limitrofi, ci sono due canali televisivi regionali (Radio Roma News Tv, emittente all-news di informazione e approfondimento in onda sul canale 14 del digitale terrestre, e Radio Roma Tv, radiovisione in onda sul canale 15), oltre al portale

