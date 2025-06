Racing Bulls a bocca asciutta a Montreal Ci rifaremo tra due settimane in Austria

Il Gran Premio del Canada si è rivelato un banco di prova amaro per la Racing Bulls, con risultati dolorosi e zero punti in classifica. Ma la squadra non si perde d'animo: tra due settimane austriache ci sarà l'opportunità di riscatto e di riscrivere le sorti del campionato. La passione e l’energia non mancheranno, perché il vero spirito competitivo si alimenta anche nelle sfide più dure. Restate sintonizzati, perché il meglio deve ancora venire.

Gran Premio del Canada da dimenticare per la Racing Bulls. Isack Hadjar ha concluso lontano dalla zona punti, mentre Liam Lawson è stato costretto al ritiro. "È stata una domenica difficile a Montréal - esordisce il francese -. Ho avuto un graining elevato con le gomme medie all'inizio della gara. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Racing Bulls a bocca asciutta a Montreal. "Ci rifaremo tra due settimane in Austria"

In questa notizia si parla di: racing - bulls - bocca - asciutta

F1 a Imola, gara di casa per la Racing Bulls: "Qui abbiamo fatto i test, potrebbe essere un vantaggio" - Imola ospita il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, una gara di casa per la Racing Bulls.

Racing Bulls a bocca asciutta a Montreal. Ci rifaremo tra due settimane in Austria; F1 | Ecco tutte le date delle presentazioni delle nuove monoposto; Ribaltone totale in classifica: penalità in Formula 1.

Racing Bulls a bocca asciuta a Montreal. "Ci rifaremo tra due settimane in Austria" - Ho avuto un graining elevato con le gomme medie all'inizio della gara" ... Lo riporta ravennatoday.it

Porto a bocca asciutta - Ottavio Palladini La trasferta abruzzese lascia a bocca asciutta il Porto Sant’Elpidio, che nonostante le pesanti assenze e l’ampio numero di partite ravvicinate esce a testa alta dal Fadini ... Da ilrestodelcarlino.it