Racing Bulls a bocca asciuta a Montreal Ci rifaremo tra due settimane in Austria

Il Gran Premio del Canada ha messo alla prova la Racing Bulls, lasciandoli con molte sfide da affrontare. Isack Hadjar e Liam Lawson si sono trovati lontani dai loro obiettivi, ma la squadra sa che il vero riscatto arriverà tra due settimane in Austria. Con determinazione e spirito di rivalsa, i nostri piloti sono pronti a riscrivere la storia e a riprendere il ritmo che li contraddistingue. La prossima gara sarà la nostra occasione per dimostrare il vero valore della squadra.

Gran Premio del Canada da dimenticare per la Racing Bulls. Isack Hadjar ha concluso lontano dalla zona punti, mentre Liam Lawson √® stato costretto al ritiro. "√ą stata una domenica difficile a Montr√©al - esordisce il francese -. Ho avuto un graining elevato con le gomme medie all'inizio della gara. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it ¬© Ravennatoday.it - Racing Bulls a bocca asciuta a Montreal. "Ci rifaremo tra due settimane in Austria"

