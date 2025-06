Quinzano d’Oglio 14 giovani scout ricoverati per un’intossicazione alimentare

Una tranquilla giornata di campeggio si è trasformata in un incubo per 14 giovani scout a Quinzano d’Oglio, colti da un’improvvisa intossicazione alimentare dopo aver consumato pesce. L’episodio, avvenuto domenica 15 giugno, ha suscitato grande preoccupazione tra famiglie e autorità, che stanno indagando sulle cause. Fortunatamente, i ragazzi sono stati prontamente soccorsi e ricoverati, con il quadro clinico sotto controllo. La vicenda evidenzia l’importanza di controlli rigorosi sulla sicurezza alimentare anche in ambiti ricreativi.

Quinzano, 16 giugno 2025 – Paura per un gruppo di scout che ieri mattina domenica 15 giugno si sono sentiti male a Quinzano d’Oglio. Quattordici ragazzini, tra i 14 e i 15 anni, sono stati ricoverati in due ospedali della provincia di Brescia con sintomi riconducibili a un’ intossicazione alimentare presumibilmente legata al fatto che hanno mangiato del pesce. Gli scout, ospiti da giovedì nella struttura “ Il Chiavicone” a Quinzano d’Oglio, avevano preparato il pasto con pesce proveniente dalla zona. Non è ancora chiaro se siano stati loro stessi a pescarlo o se fosse stato fornito da altri. Hanno accusato nausea, vomito e malori improvvisi, tanto da rendere necessario l’intervento dei soccorritori del 118, inviati da Soreu Alpina di Bergamo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Quinzano d’Oglio, 14 giovani scout ricoverati per un’intossicazione alimentare

