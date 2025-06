Qui non succede niente al via le riprese del nuovo film di Antonio Albanese

È iniziato il conto alla rovescia per il nuovo film di Antonio Albanese, "Qui non succede niente". Con il primo ciak sul set, il progetto promette di essere un mix di talento e originalità, con una squadra di professionisti di alto livello. Albanese torna alla regia, portando sul grande schermo una storia intrigante e coinvolgente. La produzione è pronta a sorprendere il pubblico: l'attesa sta per finire, e il cinema italiano si prepara a un nuovo capolavoro.

Battuto il primo ciak sul set di Qui non succede niente, il nuovo film che vede Antonio Albanese tornare alla regia. Il soggetto e la sceneggiatura sono firmati da Antonio Albanese e Piero Guerrera, la fotografia è di Italo Petriccione la scenografia è a cura di Marco Belluzzi, i costumi sono di Carola Fenocchio e il montaggio di Davide Miele. Qui non succede niente è prodotto da Carlo Degli Esposti, Nicola Serra e Marco Grifoni per Palomar (a Mediawan Company ), Massimiliano Orfei, Luisa Borella e Davide Novelli per PiperFilm. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: albanese - succede - niente - film

Nuovo allenatore Juve, Giovanni Albanese rivela: «Ombra di Conte su Tudor e di Scanavino su Giuntoli. Ecco cosa succede» - Nel suo editoriale su Sportitalia, Giovanni Albanese rivela dettagli su come le ombre di Conte su Tudor e di Scanavino su Giuntoli influenzino la scelta del nuovo allenatore della Juventus.

"Vedere quello che succede in #Palestina senza fare niente è intollerabile per qualunque essere umano", queste le parole di Riyad Mansour rispetto alla crisi umanitaria nella Striscia di #Gaza durante il Consiglio di Sicurezza Onu del 28 maggio 2025 #news Vai su Facebook

Qui non succede niente, Antonio Albanese sul set del nuovo film (foto); Primo ciak per ‘Qui non succede niente’, il nuovo film di Albanese; Al via le riprese di Qui non succede niente, il nuovo film di Antonio Albanese.

Qui non succede niente: iniziate le riprese del nuovo film di Antonio Albanese - Al via sul Lago d'Orta la lavorazione del nuovo film di Antonio Albanese da regista e attore. Secondo comingsoon.it

Qui non succede niente, Antonio Albanese sul set del nuovo film (foto) - Sono iniziate le riprese di Qui non succede niente, il nuovo film di Antonio Albanese, che si dividerà nel doppio ruolo di regista e interprete, ... Segnala ciakmagazine.it