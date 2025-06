Questo video non mostra una sposa bambina di 13 anni minacciata di morte

In un’epoca in cui l’informazione corre veloce, è fondamentale distinguere tra realtà e fake news. Recentemente, circolano video su Facebook che mostrerebbero una minaccia di matrimonio forzato in Pakistan, ma molte fonti ne mettono in dubbio l’autenticità. È nostro dovere approfondire e verificare i fatti prima di diffondere notizie sensazionalistiche, per non alimentare paure ingiuste o stereotipi dannosi. Vediamo insieme cosa c’è realmente dietro questa vicenda.

Circolano diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui ) di un filmato ambientato in Pakistan, che mostrerebbe un uomo minacciare la sua presunta futura sposa bambina di 13 con un’arma da fuoco, perché la minore avrebbe rifiutato il matrimonio. Infine intervengono gli amici del “promesso sposo” a placarlo. Vediamo di cosa si tratta. Per chi ha fretta:. Un filmato secondo alcuni utenti mostrerebbe un uomo che minaccia la sua futura sposa bambina perché si sarebbe rifiutata di sposarlo.. In realtà la clip mostra un caso di violenza domestica dove si vede la figlia minore che cerca di fermare il padre, il quale minaccia la madre. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: mostra - sposa - bambina - anni

La musa dei Bueno. Una mostra a Fiesole sulla modella e sposa - La mostra "La musa dei Bueno" a Fiesole svela il legame indissolubile tra artisti e le loro muse, un tema che attraversa epoche e stili.

A Far West abbiamo parlato di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dal suo ex fidanzato di 18 anni. Ho parlato in particolare delle condotte di controllo, oggi interpretate da molti giovani come un segnale di interesse… Vai su Facebook

Questo video non mostra una sposa bambina di 13 anni minacciata di morte; No, questo video non mostra una sposa bambina minacciata con un fucile dal marito anziano; Questo video non mostra un 35enne che sposa una bambina di 9 anni in Iraq.

Questo video non mostra un 35enne che sposa una bambina di 9 anni in Iraq - L'articolo Questo video non mostra un 35enne che sposa una bambina di 9 anni in Iraq proviene da Open. Lo riporta msn.com