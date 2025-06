Questo matrimonio non s' ha da fare… cresce il dissenso per le nozze di Bezos a Venezia

L'ombra di un matrimonio controverso si staglia su Venezia, scatenando un'ondata di dissenso che unisce diversi gruppi e sensibilità. Il comitato "No Space for Bezos" promette una protesta colorata e decisa per bloccare le nozze del magnate a Venezia, mettendo in campo azioni audaci e non convenzionali. La sfida è aperta: il cuore della città si prepara a difendere il suo patrimonio e la sua storia.

AGI - "Ci daremo appuntamento il 28 per una protesta colorata e pacifica. Impediremo l'accesso alla chiesa via mare con gonfiabili e barche, via terra con i nostri corpi. E non avremo problemi a violare la zona rossa, se mai ci fosse". Non usa giri di parole il comitato " No Space for Bezos ", un raggruppamento trasversale a cavallo tra centri sociali, Anpi e ex Comitato Grandi Navi nato per osteggiare quanto più possibile le nozze veneziane di Jeff Bezos. Oltre 200 super vip come Oprah Winfrey, Mick Jagger, Lady Gaga, Eva Longoria, Katy Perry, Ivanka Trump (solo per citarne alcuni), una maratona di cambi abito per la futura signora Bezos Lauren Sánchez da 27 capi in 72 ore, e poi cinque mega yacht ormeggiati lungo il Bacino di San Marco (tra cui, quello dello stesso Bezos, una goletta da 127 metri di lunghezza, il secondo yacht a vela più grande del mondo), i 30 taxi acquei prenotati (praticamente tutti quelli esistenti a Venezia) e i cinque stelle più lussuosi della città riservati agli ospiti delle nozze da sogno (Gritti Palace, Hotel Danieli, Aman Venice, Belmond Hotel Cipriani e The St. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - “Questo matrimonio non s'ha da fare”… cresce il dissenso per le nozze di Bezos a Venezia

In questa notizia si parla di: bezos - nozze - matrimonio - fare

“Lauren Sanchez cambierà 27 abiti da sposa in 3 giorni per il matrimonio con Jeff Bezos a Venezia”: tutte le indiscrezioni sulle nozze vip - Le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia stanno facendo il giro del mondo, con dettagli che lasciano senza fiato.

LE NOZZE / Tra location smentite e nuove date, il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia si preannuncia blindato e discusso. Possibili tappe a San Giorgio, Misericordia e Lido, con Lady Gaga, Di Caprio, Katy Perry e Orlando Bloom Vai su Facebook

I veneziani in protesta contro le nozze milionarie di Jeff Bezos che blindano la città. Sindaco e governatore Zaia critici con i manifestanti, pronti ad accogliere le nozze vip #venezia #bezos-sanchez #matrimonio #protesta #sindaco #zaia Vai su X

“Questo matrimonio non s’ha da fare”… cresce il dissenso per le nozze di Bezos a Venezia; “Questo matrimonio non s'ha da fare, a Venezia cresce la fronda contro le nozze Bezos-Sanchez | Festeggiamenti a rischio?; Bezos-Sanchez, il matrimonio a Venezia sull'Isola di San Giorgio: location, invitati vip, i 27 abiti da sposa.

“Questo matrimonio non s’ha da fare”… cresce il dissenso per le nozze di Bezos a Venezia - Impediremo l’accesso alla chiesa via mare con gonfiabili e barche, via terra con i nostri corpi. msn.com scrive

“Questo matrimonio non s'ha da fare", a Venezia cresce la fronda contro le nozze Bezos-Sanchez | Festeggiamenti a rischio? - Il comitato del "No Space for Bezos” è determinato ad andare avanti: impediremo l'accesso alla Chiesa. Come scrive msn.com