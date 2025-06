Queste sono le pedicure più belle scelte dalle celeb

Le celebrity sanno come catturare l’attenzione anche con i dettagli più piccoli, e le pedicure non fanno eccezione. Dai toni audaci alle sfumature naturali, le star dettano le tendenze di stile più hot del momento. Scopri quali sono gli smalti più amati tra le it-girl e lasciati ispirare per la tua prossima manicure: perché anche i piedi meritano di brillare con classe e originalità.

Le celeb dettano tendenza anche in fatto di pedicure, scegliendo colori versatili e di grande impatto. Ecco gli smalti più belli avvistati sui piedi delle it-girl. Per una cena insieme al compagno Bradley Cooper, Gigi Hadid ha scelto uno smalto azzurro, mentre per partecipare a un evento del suo brand, Hailey Bieber ha optato per una pedicure naturale e ben curata. Per Rihanna, lo smalto bianco latte diventa protagonista della sua pedicure estiva invece per Kristen Stewart vince la lacca scura. Nel video di Amica.it, si scoprono tutte le pedicure di tendenza comprese quelle di Kylie Jenner, Angelina Jolie e Kendall Jenner.

