Quello che Cesare Cremonini regala in concerto oggi è cambiato ed è ancora più speciale

Nel tour Live25 di Cesare Cremonini ogni concerto è sold out, ma è anche una sorpresa, rispetto a quello a cui i fan erano abituati. E molto dipende da Alaska baby, il suo ultimo album, vissuto come un viaggio vero e proprio ma soprattutto interiore, un'esperienza tra i ghiacciai circondato da una natura mai vista, che lo ha distratto da sé stesso a favore delle emozioni che gli restituiva, che poi si sono trasformate in canzoni, riflessioni e decisioni. Come quella di pensare una struttura diversa per i live intesa sia in termini di spazi e immagini che di narrazione. Da un lato, il palco con tre grandi schermi in cui compaiono soprattutto paesaggi ispirati all'Alaska e, in più, una lunga pedana a inserirsi nella sezione del prato per "incontrare" il pubblico più da vicino.