Quel via vai che ha reso un angolo di Favara un immondezzaio | le immagini dei carabinieri

Un angolo di Favara, un tempo tranquillo e affascinante, si trasforma in un cumulo di spazzatura a causa di un incessante via vai di incivili. Le immagini dei carabinieri, catturate dalle telecamere di videosorveglianza, mostrano con chiarezza chi viola le regole e deturpa il territorio. √ą arrivato il momento di agire: la citt√† merita rispetto e pulizia, e la legge non tarder√† a fare il suo corso.

Immortalati dagli impianti di videosorveglianza mentre abbandonano rifiuti: 5 denunciati.