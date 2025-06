Quei misteriosi segnali che arrivano dalle profondità del ghiaccio dell’Antartide

Dalle profondità ghiacciate dell’Antartide emergono segnali radio enigmatici che scuotono le fondamenta della fisica delle particelle. Ricercatori dell’Università della Pennsylvania, impegnati nello studio dei neutrini, hanno intercettato impulsi misteriosi provenienti dal sottosuolo, ancora senza spiegazione nei modelli attuali. Un “messaggio” nascosto tra le nevi che potrebbe rivoluzionare la nostra comprensione dell’universo: cosa si cela dietro queste affascinanti intuizioni?

Dall' Antartide arrivano segnali radio che stanno facendo tremare le certezze della fisica delle particelle. Un gruppo di ricercatori dell' Università della Pennsylvania, impegnato nello studio dei neutrini (minuscole particelle senza carica elettrica) ha intercettato una serie di impulsi radio provenienti dal sottosuolo antartico che non trovano spiegazione nei modelli attuali. Ma di cosa si potrebbe trattare? Cosa hanno scoperto i ricercatori nei ghiacci. La scoperta è avvenuta grazie allo strumento Anita (Antarctic Impulsive Transient Antenna), un osservatorio sospeso su palloni aerostatici che solcano i cieli sopra il continente ghiacciato.

